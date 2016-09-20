Министр здравоохранения привела в сознание пассажирку рейса Москва – Нью-Йорк

Министр здравоохранения Вероника Скворцова лично оказала первую помощь пассажирке рейса «Аэрофлота» Москва – Нью-Йорк, которой стало плохо на борту.

Скворцова оказала первую помощь пассажирке самолета, которой внезапно стало плохо на борту по пути в Нью-Йорк, из-за чего пришлось приземлиться Петербурге. Представитель министерства Олег Салагай подтвердил эту информацию источника «Интерфакса» и сказал, что за полчаса больную удалось вывести из бессознательного состояния. Самолет экстренно сел в Петербурге.

«Рейс SU-100 Москва – Нью-Йорк сел в аэропорту "Пулково" по причине резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров. Медики аэропорта оказали ему первую помощь», - сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом) Игорь Лаптев. По его словам, в аэропорт вызвали реанимацию для пострадавшего. Самолет должен был возобновить полет после дозаправки.

«Через несколько минут после взлета бортпроводники объявили, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Когда мы подошли, женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения головного мозга, с неопределяемым артериальным давлением. Ситуация была оценена как острое нарушение мозгового кровообращения на фоне системных изменений гемодинамики общего кровообращения», – привел Салагай слова самой Скворцовой. Он добавил, что у министра и сопровождающих при себе оказались лекарственные препараты, нейропротекторы, сосудистые препараты, «которые позволили в течение получаса улучшить состояние больной, вывести ее из бессознательного состояния».

По информации «Фонтанки», плохо стало 47-летней москвичке. Ее доставили в ближайшую к «Пулково» больницу. Источники издания говорят, что у нее была транзиторная ишемическая атака.

30 июля 2013 г. министр оказала первую медицинскую помощь одному из сотрудников администрации Кремля, которому стало плохо в резиденции президента в Ново-Огареве. Это случилось перед заседанием Госсовета, куда приехала и Скворцова. В резиденцию приехала «скорая», мужчину госпитализировали с подозрением на инсульт. «Я оказала помощь, потому что это моя основная специальность. Я - нейрореаниматолог», - рассказала Скворцова, отвечая на вопрос журналистов.