Генпрокуратура не нашла серьезных нарушений в состоявшихся выборах

Генпрокуратура России не нашла серьезных нарушений в состоявшихся парламентских выборах, сообщил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Куренной отметил, что количество поступивших в прокуратуру жалоб оказалось значительно ниже в сравнении с аналогичной избирательной кампанией в 2011 г. В частности, в Генпрокуратуру по состоянию на воскресенье поступило около 70 обращений о нарушениях законодательства о выборах. В целом по России на середину сентября этот показатель составил около 500 обращений. По словам Куренного, в 2011 г. за период избирательной кампании и выборов в прокуратуру поступило более 2000 обращений.

Допущенные нарушения не повлияли на результаты выборов, добавил представитель ведомства.

В России в единый день голосования 18 сентября прошли выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны прошли многочисленные муниципальные выборы, а также более 150 местных референдумов.