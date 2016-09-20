Итоги выборов в Госдуму развяжут власти руки при принятии сложных решений

«Единая Россия» установила абсолютный рекорд в истории Госдумы, получив в новом созыве, по предварительным данным, 343 из 450 мест. К 54,2% в голосовании по партсписку партия добавила победы в 203 из 225 одномандатных округах (при этом 18 округов единороссы расчистили для видных оппозиционеров в рамках межфракционного соглашения). Второе-третье места в партийном голосовании фактически поделили КПРФ и ЛДПР (13,34 и 13,15% соответственно), четвертой осталась «Справедливая Россия» (6,2%). В одномандатных округах у коммунистов и эсеров по семь побед, у ЛДПР – пять (см. врез). В своих округах победили лидеры «Родины» и «Гражданской платформы» Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов, а также баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца депутат-единоросс Владислав Резник.

Представители парламентской оппозиции результаты выборов не оспаривают, но признаются, что надеялись на нечто гораздо большее. «Мы рассчитывали взять в 3–4 раза больше одномандатных округов. Не ожидали, что все кандидаты от единороссов встанут на одну ступень с президентом», – говорит депутат Госдумы Александр Бурков («Справедливая Россия»). На такой же результат рассчитывали и в КПРФ, говорит депутат Дмитрий Новиков, но в итоге «все попытки власти представить выборы как честные и чистые провалились».

Структура новой Думы будет максимально близка к образцу 2007 г. (тогда единороссы завоевали 315 мандатов), напомнил руководитель прокремлевского фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский на пресс-конференции в понедельник: «Самый интересный вопрос – это структура конституционного большинства: будет ли это единая фракция или из-за смешанной системы будут возникать депутатские группы – это вопрос ближайшего обсуждения». При этом он подчеркнул, что конституционное большинство требуется для ограниченного круга вопросов и не является «стандартно задействованной процедурой» в рамках работы Госдумы. Если в предыдущей Госдуме КПРФ имела более 90 депутатов и могла самостоятельно обращаться в Конституционный суд, то сейчас она эту функцию утрачивает, хотя совместно оппозиционные партии эту возможность сохраняют, добавил он.

Места слагаемых Вместе с одномандатниками у КПРФ будет 42 мандата, у ЛДПР – 39, у «Справедливой России» – 23. В Думе VI созыва их фракции насчитывали соответственно 92, 56 и 64 человека при 238 у «Единой России».

Выборы-2016 окажут на партийную систему оздоравливающий эффект, надеется политолог Аббас Галлямов: партии поймут, что нельзя формулировать свою идеологию по принципу «за все хорошее, против всего плохого», станут более внятными и, может быть, даже нишевыми, будут начинать работать со своим избирателями не в последние месяцы, а в межвыборный период. «Если это произойдет, то следующие выборы властям будет регулировать сложнее. Если партии этого не сделают, то в следующий раз «Единая Россия» наберет еще больше», – полагает эксперт. Более двух третей мандатов в Думе, конечно, усилят ощущение власти, что у нее развязаны руки, поэтому все задуманное она будет реализовывать без оглядки на возможную реакцию общественности, добавляет Галлямов.

Прошедшие выборы – это не тупик и не вызов для партсистемы, они не продемонстрировали ничего нового, система остается стабильной, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов: «Уровень поддержки оказался ничтожным. Мы имеем один и тот же набор игроков. Как обычно бывает в авторитарных режимах, власть пытается консолидировать партийную систему, которая кажется ей оптимальной». Старые партии воспроизводят и сохраняют себя в политической системе через новые вопросы, новым приходится бороться, но в условиях существующего режима делать это сложнее, чем в демократическом обществе, говорит эксперт. Подавляющее большинство «Единой России» в новой Думе позволяет менять Конституцию «в любом направлении» и это произойдет, если понадобится исполнительной власти и лично Путину, уверен Голосов. Плохой результат выборов, вероятно, стимулировал бы власть на какие-то движения в сторону кадровых перестановок, но и хорошие результаты от этого гарантировать не могут, полагает эксперт. Первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин создал ту политическую систему, в которой ему самому комфортно, и потому вполне может перейти в Думу, допускает Голосов: «Он всю жизнь работал с одномандатниками, он привык. Нарышкин бы с этим не справился».