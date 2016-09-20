Путин объявил благодарность Яровой

Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирине Яровой за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также объявил благодарность председателю думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову, председателю комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярославу Нилову, руководителю думского комитета по аграрным делам Николаю Панкову и др.