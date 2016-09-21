Медведев встретился c Вексельбергом

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы «Ренова», президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Наталью Тимакову. Она подтвердила факт встречи.

«Это плановая встреча, на которой обсуждалась реализация проекта «Сколково», подготовка к форуму «Открытые инновации», ряд других вопросов», - сообщил агентству официальный представитель «Реновы» Андрей Шторх.

Ранее 20 сентября Медведев и Вексельберг приняли участие в международном форуме технопарков IASP в Москве.

5 сентября в московском офисе «Реновы» и подконтрольной ей энергокомпании «Т плюс» прошли обыски в рамках дела о взятках чиновникам Коми. По нему были арестованы топ-менеджер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректор «Т плюс» Борис Вайнзихер. Объявлен в розыск и заочно арестован бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаила Слободина, которого Следственный комитет назвал подозреваемым по этому уголовному делу.