В Минске подписано рамочное решение о разведении сил в Донбассе

Украина подписала в Минске рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств обеих сторон конфликта от линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отводе от линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм.

В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ совершает «на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения».

Рамочное решение подписали полномочные представители всех сторон: от Украины - Кучма, от ОБСЕ - Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов.