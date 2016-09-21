Керри призвал установить бесполетные зоны в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри, выступая на заседании СБ ООН по Сирии, призвал установить бесполетные зоны на севере страны, чтобы предотвратить авиаудары по гражданским целям и сохранить перемирие. Речь идет в том числе о запрете полетов авиации правительственных сил. «Будущее Сирии висит на волоске. И я призываю членов совета не прекращать усилий», - цитирует Керри представитель госдепартамента Джон Кирби.

Госсекретарь США также считает неправильным рассматривать прекращение огня как предварительное условие для проведения межсирийских переговоров. «Прекращение огня - это не предварительное условие, это договоренность на международном уровне», - сказал госсекретарь, выступая на заседании СБ ООН по Сирии.

Так Керри прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что межсирийские переговоры должны проходить без предварительных условий. «Я слушал своего коллегу из России, и у меня сложилось впечатление, что мы находимся в параллельных вселенных», - сказал он.

По мнению Керри, атака на гуманитарный конвой заставляет усомниться в способности Сирии и России обеспечить женевские договоренности о перемирии. По мнению американской стороны, два российских истребителя Су-24 находились в сирийском небе над Алеппо, где поздно вечером 19 сентября был атакован гуманитарный конвой и погибли около 20 человек. Вашингтон обвинил в бомбардировках Россию или Сирию, Россия заявила, что сопровождала конвой беспилотниками, а уничтожен он был уже после доставки груза.