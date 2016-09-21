Лавров объяснил невозможность участия сирийских ВВС в бомбежке автоколонны ООН

ВВС Сирии не могли нанести удар по гуманитарной колонне в Алеппо, потому что удар по грузовикам был нанесен в темное время суток, а сирийские самолеты в темноте не летают. Как передает ТАСС, это «России 1» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, который находится на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил заявление российских военных о том, что и ВКС России «там не работали». Атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо, добавил Лавров.

ТАСС напомнил комментарий МИД России к предположениям о причастности российской или сирийской авиации к бомбардировке гуманитарного конвоя: «Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором».

Российские военные 20 сентября предположили, что грузовики с гуманитарной помощью не обстреляли, а подожгли. Российские беспилотники сопровождали конвой до конечного пункта, но атака на грузовики началась уже после завершения их миссии, говорил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, военные изучали ситуацию по выложенным в интернет видео и фотографиям и «не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов». «Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной войны авиабоеприпаса», - уточнил он. Все, что видно на кадрах, по его словам, может быть следствием пожара груза, «который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».

Совместный гуманитарный конвой ООН и сирийского общества Красного Полумесяца подвергся обстрелу в районе Алеппо 19 сентября. Как сообщили во всемирной организации, были уничтожены или повреждены 18 из 31 грузовика в составе автоколонны. В ООН не назвали ответственных за атаку на гумконвой, но отметили, что его маршрут был известен всем сторонам конфликта.

Два российских истребителя Су-24 находились в сирийском небе над Алеппо, где поздно вечером 19 сентября был атакован гуманитарный конвой, сообщили Reuters два высокопоставленных источника в США. Этот факт позволяет Вашингтону обвинять в бомбардировках Россию. Заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс ответственность за гуманитарную трагедию возложил на Россию, но не уточнил, кто именно осуществлял бомбардировку – российские или сирийские самолеты. В центральном командовании ВС США настаивают, что удар по колонне в Алеппо был произведен с воздуха. Представитель командования Джон Томас утверждает, что произошедшее выглядит, «как удар с воздуха». «Тот, кто нанес удар с воздуха, - это, безусловно, была не коалиция [стран во главе с США]», - заявил он . Но «единственными другими» военными самолетами в Сирии располагают только сама эта страна и Россия, передает его рассуждения ТАСС.