США обвиняют Россию в нанесении ударов по гумконвою

Два российских истребителя Су-24 находились в сирийском небе над Алеппо, где поздно вечером 19 сентября был атакован гуманитарный конвой, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников американской администрации. Этот факт позволяет Вашингтону обвинять в бомбардировках Россию. Заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс ответственность за гуманитарную трагедию возложил на Россию, но не уточнил, кто именно осуществлял бомбардировку – российские или сирийские самолеты.

В Центральном командовании ВС США настаивают, что удар по колонне в Алеппо был произведен с воздуха. Представитель командования Джон Томас утверждает, что произошедшее выглядит «как удар с воздуха». «Тот, кто нанес удар с воздуха, - это, безусловно, была не коалиция (стран во главе с США)», - заявил он . Но «единственными другими» военными самолетами в Сирии располагает только сама эта страна и Россия, передает его рассуждения ТАСС.

Россия обвинения в своей адрес отвергает. «Никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось», - приводит «Интерфакс» слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Аналогичным образом комментируют ситуацию и в российском МИДе.

По словам Конашенкова, на видеосъемке «активистов» с места событий в Минобороны «не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной войны авиабоеприпаса», - уточнил он. Все, что видно на кадрах, по его словам, может быть следствием пожара груза, «который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».