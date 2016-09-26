Министр образования хочет вернуть в школы дежурство по уборке классов

Министр образования и науки Ольга Васильева считает, что в школах нужно вернуть обязанность учеников убирать класс после уроков. Как передает радиостанция «Говорит Москва», она заявила это в Совете Федерации на заседании комитета по науке. Вернуть уборку классов нужно, чтобы воспитывать из детей не потребителей, а созидателей.

«Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — сказала она.

Министр также хочет вернуть сельские бригады в деревенских школах и работу на приусадебных участках учебных заведений.

Еще Васильева предложила разработать регламент отношений между школой и родителями. По ее словам, сейчас отношения между учителем и родителями перевернуты «с ног на голову». Как передает «РИА Новости», она объяснила, что оценила положение вещей по карикатурам в интернете: «Вот вчера стоит учитель, разговаривает с родителями и говорит, на что надо обратить внимание. Сегодня это другая совершенно картина: стоит учитель, а ученик и родитель пытаются что-то объяснить».

19 августа президент России Владимир Путин по предложению премьера Дмитрия Медведева назначил новым министром образования и науки сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву. Занимавший этот пост Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной. В администрации президента Васильева работала замруководителя управления по общественным проектам (руководитель – Павел Зенькович, курирует работу управления первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин). Васильева также долго работала в системе образования и науки в высшей и средней школе.

После назначения Васильева обещала, что резких перемен в образовании и науке не будет. В частности, она говорила, что будет бороться с практикой «натаскивания» школьников на сдачу ЕГЭ учителями во внеурочное время. По ее мнению, внеурочное время учителей должно быть направлено на воспитание ребенка как человека, а не на натаскивание на тесты.

Еще она обещала со следующего года усилить общественно полезный труд в школах, развивать профориентацию старшеклассников, советовала родителям ограничить использование интернета детьми.

В сентябре Васильева сказала, что обязательно вернет в школьную программу астрономию как отдельную дисциплину.