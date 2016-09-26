Ростовская РЛС не засекла приближения к MH17 ракеты с территории ополченцев

Радиолокационный комплекс «Утес-Т», расположенный в Ростовской области, не зафиксировал приближения каких-либо объектов с востока Донбасса, подконтрольного ополченцам, к малазийскому самолету Boeing, сбитому над территорией Украины два года назад. Об этом заявил начальник Радиотехнических войск ВКС России Андрей Кобан.

«В 13.20 Ростовской РЛС наблюдалось начало разрушения 777 Boeing "Малазийских авиалиний", - уточнил он на брифинге.

Радиолокатор фиксировал только наличие двух гражданских самолетов недалеко от лайнера Malaysia Airlines.

По словам Кобана, Киев и Вашингтон до сих пор не обнародовали данные космической съемки, которые дали бы полную картину произошедшего. Технические возможности российских средств не позволяют прийти к выводу о том, был ли произведен пуск ракеты с территорий, находящихся южнее или западнее точки авиакатастрофы. Российские Воздушно-космические силы имеют данные о том, что в районе авиакатастрофы находились средства ПВО Украины. «Это подтверждает факт наличия украинских средств ПВО в районе катастрофы самолета», - сказал он.

«Украинские власти вели себя так же и в 2001 г., когда украинский расчет ПВО во время учений сбил российский пассажирский самолет Ту-154», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.