Лавров: Военные США «не слишком слушаются» Обаму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что американские военные «не слишком слушаются» президента США Барака Обаму.

«Верховный главнокомандующий США Барак Обама поддерживал, как меня всегда заверяли, взаимодействие с Россией, он это сам подтвердил во время встречи с президентом [России Владимиром] Путиным в Китае. Видимо, военные не слишком слушаются верховного главнокомандующего», – сказал министр в эфире телеканала НТВ (цитата по «РИА Новости»).

Лавров также рассказал, что на требование Москвы провести расследование нападения на гуманитарный конвой ООН в Сирии 19 сентября Джон Керри заявил, «что расследование можно провести, но мы знаем, кто это сделал – сирийская армия или Россия, но в любом случае виновата Россия».

Кроме того, по мнению Лаврова, чрезвычайное заседание Совбеза ООН 25 сентября было созвано для отвлечения внимания от происшествия под Дейр-эз-Зором, когда международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по позициям сирийских военных.

«Зачем собирать чрезвычайное заседание? Думаю, Запад не справляется со своими обязательствами», – сказал Лавров.

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе США, Франции и Великобритании в связи с невозобновлением режима прекращения огня в Сирии, активным наступлением правительственных войск на восточные кварталы Алеппо и бедственным положением местного населения. Постпред Сирии Башар Джаафари заявил там, что это заседание - сигнал террористам о поддержке со стороны Запада, пообещал, что войска Асада освободят Алеппо полностью, и обвинил Запад в двойном стандарте в отношении террористов.

Постпред США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в поддержке «не борьбы с терроризмом», а «варварства», а также в злоупотреблении такой привилегией, как статус постоянного члена СБ ООН. По ее мнению, Россия давно имела возможность остановить кровопролитие в Сирии, но не делала это и вводила Запад в заблуждение ложными заверениями. Она потребовала, чтобы члены Совбеза проявили мужество и назвали ответственных за страдания сирийского населения и единогласно потребовали от России остановиться.

Постпред Великобритании Мэтью Райкрофт заявил, что вместо того чтобы стремиться установить мир в Сирии, «Россия и режим» «обрушили на Алеппо новый ад». По его словам, Россия в партнерстве с режимом Асада «совершают военные преступления» (цитата Reuters).

Российский постпред Виталий Чуркин высказал мнение, что мирное урегулирование в Сирии сейчас стало почти невозможным, что Сирию бомбят все кто хочет и что Россия больше не будет участвовать в соглашениях, которые приходится выполнять в одностороннем порядке.