«Новая газета» сообщила о возможных связях полковника Захарченко с бывшими подрядчиками РЖД

По словам источников «Новой газеты», замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко был важным участником «влиятельной группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД, а также специализировавшейся на незаконных банковских услугах». Как пишет издание, правоохранители связывают с этой группой хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления. В распоряжении редакции есть ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях этой группы. В нем же журналисты нашли платежи на $250 млн в адрес офшорных компаний, которые могут быть связаны с Захарченко, как говорят знакомые полковника.

Источники газеты утверждают, что Захарченко был знаком с ныне покойным советником бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андреем Крапивиным, который контролировал несколько фирм, получивших подряды железнодорожной монополии. Захарченко помогал Крапивину решать вопросы с правоохранительными органами и получал 150 000 евро в месяц от людей, «которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД», сказал изданию банкир Герман Горбунцов. Он назвал поразительной эффективность, с которой полковник решал возникавшие проблемы и благодаря которой он вскоре стал «полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД».

«Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что деньги, которые нашли у Захарченко, принадлежат ему. По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», — сказал также Горбунцов. Банки, ранее принадлежавшие Горбунцову, обслуживали несколько десятков компаний, за которыми стояли Крапивин, Маркелов и Борис Ушерович и которые выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, добавляет газета. В 2012 г. в Горбунцова стреляли после того, как он уехал в Лондон из-за конфликта с партнерами. В Лондон с собой банкир взял базу данных с платежами, совершенными по подрядам РЖД через его банки, «Новая газета» получила доступ к базе. По ее подсчетам, общий объем расчетов между РЖД и офшорными компаниями, представлявшими интересы группы, превысил $250 млн.