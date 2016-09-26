Международный комитет Госдумы возглавил представитель ЛДПР Слуцкий

Пост руководителя комитета Госдумы по международным делам переходит к ЛДПР по итогам межфракционных консультаций. Его возглавит Леонид Слуцкий, сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

К такому соглашению пришли четыре думские фракции при подготовке так называемого «пакетного соглашения», по которому будут распределены руководящие посты в новом созыве Госдумы.

Должность председателя комитета по международным делам последние несколько созывов оставалась за партией «Единая Россия». Ранее этот пост занимал Алексей Пушков, который не прошел в новый созыв парламента, а до него Константин Косачев, который в настоящее время занимает пост главы комитета Совета Федерации по международным делам.

С просьбой отдать пост главы этого комитета ЛДПР к президенту России обратился Владимир Жириновский во время встречи российского главы с лидерами победивших на думских выборах партий.

В предыдущем созыве Госдумы Слуцкий возглавлял комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.