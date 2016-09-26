Поклонская из-за избрания ее депутатом Госдумы переедет жить в Москву

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская из-за избрания ее депутатом Госдумы России переедет жить в Москву. Об этом она заявила «РИА Новости».

Поклонская избрана депутатом по спискам партии «Единая Россия». «Я переезжаю в Москву, но Крым не покидаю. Крым – это моя вторая родина, поэтому я буду в Крым постоянно приезжать и выполнять те обещания, которые давались мной людям», — отметила она.

Говоря о работе в Госдуме, Поклонская заявила, что окончательное решение на сегодняшний день еще не принято. Однако она готова возглавить комиссию по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов. «На сегодня нет принятого решения фракцией, поэтому жду решения. И если буду назначена, если фракция определит этот блок работы, то буду выполнять его достойно, как и мою предыдущую работу», — сказала Поклонская.