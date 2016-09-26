Политсовет «Парнаса» не исключил Илью Яшина из партии

Федеральный политсовет «Парнаса» единогласно отказался исключать заместителя председателя Илью Яшина из партии. «Политсовет "Парнаса" проголосовал против моего исключения из партии. Ни один член политсовета не поддержал предложение Удмуртского отделения», - сообщил сам оппозиционер. На съезде партии, который состоится до конца года, также решено переизбрать все руководящие органы, сообщил Яшин.

Совет Удмуртского регионального отделения «Парнаса» обратился к федеральному политсовету партии с предложением исключить из нее Яшина «за совершение действий, нанесших вред интересам партии, и нарушение решения одного из руководящих органов партии (бюро ФПС)». В отделении также предлагают поставить перед вторым заседанием XVIII съезда «Парнаса» вопрос о досрочном прекращении полномочий Яшина как заместителя председателя партии.

Тему съезда и обновления руководства на заседании политcовета партии подняли зампреды «Парнаса» Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. По их мнению, результаты партии на выборах в Госдуму оказались провальными (0,73%), чему есть объективные причины – например, силовое давление. Но и руководство партии допустило критические ошибки, в частности включив в партсписок националиста Вячеслава Мальцева, оттолкнувшего демократических избирателей, считают партийцы.