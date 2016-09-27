Бречалов опроверг свой переход в администрацию президента на место Володина

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов заявил, что с ним не вели переговоры о назначении первым заместителем руководителя администрации президента вместо Вячеслава Володина. «Со мной никто не вел в этом смысле никаких бесед: ни президент, ни Вячеслав Викторович Володин, ни Антон Вайно. Мало того, у нас очень насыщенная повестка в Общероссийском народном фронте и Общественной палате. Признаюсь, даже мыслей таких не было», – сказал Бречалов журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что намерен доработать на позиции секретаря Общественной палаты РФ до конца текущего созыва. «У нас впереди форум "Сообщество", форумы Народного фронта, поэтому ничего не могу прокомментировать», – добавил Бречалов.

Накануне «Коммерсантъ» назвал возможных преемников Володина: «С одной стороны – начальник управления общественных проектов АП Павел Зенькович и секретарь ОП Александр Бречалов, которые плотно сотрудничали с действующим политическим блоком АП, с другой стороны – губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Еще один кандидат был назван СМИ в субботу – глава "Росатома" Сергей Кириенко».

В понедельник Кириенко не счел возможным комментировать подобные сообщения. «Слухи не комментирую», – сказал он журналистам.

Выдвижение Володина на должность председателя Госдумы поддержал президент Владимир Путин и «Единая Россия». Володин на посту председателя Госдумы сменит Сергея Нарышкина, который получил назначение директором Службы внешней разведки России.