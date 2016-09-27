Песков не прокомментировал возможные кадровые перестановки в МВД

В Кремле не комментируют возможные кадровые перестановки в МВД в связи с арестом врио начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко. «Мы никогда не анонсируем кадровые перестановки. По мере появления указов мы будем их выпускать и информировать вас», – заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что министерство продолжает служебную проверку в отношении антикоррупционного главка в связи с арестом врио начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщила она.

Несколько СМИ сообщили, что руководитель антикоррупционного главка Андрей Курносенко по итогам проверки покинет свою должность. Однако два источника «Интерфакса» утверждают, что он сохранит свой пост, хотя ему грозит дисциплинарное взыскание.