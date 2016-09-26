Адвокат Захарченко опроверг связь его подзащитного с подрядами РЖД

Адвокат арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко назвал ложной версию о том, что его подзащитный был участником группировки, монополизировавшей строительные подряды РЖД. Об этом адвокат Юрий Новиков заявил в интервью BFM.

«Та информация, которая сегодня была обнародована, о якобы связи Захарченко с некой группой, которая монополизировала что-то там в РЖД, не соответствует действительности. Я утверждаю, это никакого отношения ни к Горбунову [банкир Герман Горбунцов], который, по-моему, сейчас в Лондоне находится, ни к кому-либо еще, ни кто пониже рангом в РАО РЖД, не имеет. Это совершенно очевидно. Даже предположить, откуда взялась такая версия, не представляется возможным, я не знаю», — сказал адвокат.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источник сообщила, что Захарченко был важным участником «влиятельной группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД, а также специализировавшейся на незаконных банковских услугах». Как пишет издание, правоохранители связывают с этой группой хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления. В распоряжении редакции есть ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях этой группы. В нем же журналисты нашли платежи на $250 млн в адрес офшорных компаний, которые могут быть связаны с Захарченко, как говорят знакомые полковника.