Песков прокомментировал расследование о связи младшего партнера Тимченко с Путиным

Обвинения в незаконном обогащении и коррупции в адрес приближенных президента Владимира Путина часто граничат со спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, не видел никогда обвинений. Какие-то рассуждения – они сплошь и рядом появляются. Какие-то рассуждения, скажем так, граничащие со спекуляцией и так далее. Никогда не видел и не читал подкрепленные какими-то реальными фактами информации. Я имею в виду касательно каких-то связей с президентом России, каких-то бизнес-процессов», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о, якобы, друзьях Путина, которые могут незаконно обогащаться за счет возможной дружбы с президентом.

«Ни разу не видел таких материалов», - добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства еще раз подтвердил, что ранее не слышал фамилию бизнесмена Петра Колбина, о котором был снят фильм, среди знакомых Путина.

По данным телеканала «Дождь», бизнесмен с состоянием в $550 млн (по оценке Forbes), бывший совладелец трейдера Gunvor Петр Колбин является другом детства Путина. Колбин владел как минимум 10%-ной долей в Gunvor с 2005 по 2010 г., когда оборот компании достигал $70 млрд. Минфин США не исключал, что долю в Gunvor мог косвенно контролировать и сам Путин.

По данным «Дождя», отцы Колбина и Путина познакомились в 1954 г. в деревне Именицы Ленинградской области и подружились. Колбин-старший был директором школы, семья Путиных снимала на лето дачу. По данным телеканала, Владимир Путин и Петр Колбин также продолжили дружеское общение – вместе ходили на деревенские дискотеки и дрались с местными хулиганами.

В 2000 г., избравшись президентом, Путин направил Колбину-старшему личное письмо, на копию которого ссылается телеканал. Тогда же Колбин-младший пришел в большой бизнес.

По данным «Ведомостей», в прошлом Колбину принадлежало 49% нефтетрейдера «Сургутэкс» и 25,1% «Ямал СПГ» – владельца лицензии на Южно-Тамбейское газовое месторождение. Акции «Ямал СПГ» он купил за $90 млн в 2010 г., напоминает «Дождь», и через полтора года продал за $526 млн. Сделка была одобрена правительственной комиссией во главе с тогдашним премьером Путиным.

Бывший сотрудник Gunvor ранее рассказывал «Ведомостям», что Колбин – «крупный бизнесмен, богатый человек, который поучаствовал в проекте и заработал». Но сам Колбин говорил «Ведомостям» другое: «Не такой уж я и крупный. И не бизнесмен. Вас немного ввели в заблуждение».