Бывший омбудсмен Лукин делегирован в Совет Федерации от Тверской области

Бывший уполномоченный по правам человека при президенте Владимир Лукин делегирован в Совет Федерации от Тверской области. Как передает ТАСС, губернатор Игорь Руденя сказал журналистам, что необходимые документы уже отправлены в Совфед, сейчас их оформляют и Лукин вступит в должность.

20 сентября Лукин заявил, что оставит должность президента Паралимпийского комитета. В тот же день он подал в отставку с поста председателя комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике «в связи с изменением ряда полномочий».

Руденя предложил Лукину представлять в Совете Федерации Тверскую область после победы на губернаторских выборах 18 сентября. «Он в начале кампании предложил мне быть в его списке из трех человек на то, чтобы быть кандидатом в сенаторы от Тверской области, откуда я происхожу», — рассказывал Лукин «Дождю». В Совфеде он собирается заниматься международными делами (с 1992 по 1995 г. Лукин был послом России в США) и курировать защиту прав человека.