Патриарх Кирилл подписал обращение за полный запрет абортов в России

Патриарх Московский и всея Руси во вторник подписал текст обращения, призывающего полностью запретить аборты на территории России. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков.

Обращение, текст которого был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, призывает, в частности, признать за зачатым ребенком статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.

Также в документе предлагается запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является «унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».