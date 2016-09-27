Войска Асада начали наземную операцию в Алеппо

Сирийские правительственные войска при поддержке вооруженных групп иранских, иракских и ливанских союзников начали наземную операцию в Алеппо, наступая на кварталы, которые контролирует умеренная оппозиция, в том числе Старый город. Об этом сообщают Reuters и АР со ссылкой на повстанцев, государственное телевидение и базирующуюся в Лондоне «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

По словам повстанцев, в городе идут ожесточенные бои. Сообщения об успехах сторон поступают противоречивые. Источники с обеих сторон говорят, что войска Асада сгруппировались в ряде районов Алеппо.

Государственное телевидение Турции сообщило, что правительственные войска выбили боевиков из квартала аль-Фарафра Старого города и там уже работают саперы, передают Reuters и АР. Высокопоставленный представитель повстанцев заявил Reuters, что силы Асада заняли некоторые позиции рядом с этим кварталом, но затем были вынуждены отступить, также войска режима были оттеснены еще по четырем фронтам. Независимого подтверждения нет ни у одной версии.

Член политбюро действующей в Алеппо группировки «Фастаким» Закария Малахифджи заявил, что правительственные силы сосредоточили у города пехоту и тяжелую бронетехнику. Еще один высокопоставленный боевик заявил, что силы Асада мобилизуются рядом с кварталом Шейха Саида на юге города. Участник сирийской спасательной организации «Белые каски» Ибрагим Алхадж сказал АР, что незадолго до наземного наступления восточные районы города подверглись интенсивному артобстрелу со стороны правительственных войск. Он предположил, что это была артподготовка. По его словам, пока наступление Асада удалось отбить.

В сводке за 27 сентября агентства «Сана» про Алеппо говорится только, что «В провинции Алеппо в районах Дарет-Изза, Кубтан Аль-Джебаль, Кафр-Хамра, Анадан и Хайян сирийская авиация уничтожила укрытия и технику террористических группировок». По утверждению «Сирийской обсерватории по правам человека», во вторник в результате бомбардировок погибли не менее 11 человек в пригородах Алеппо.