Москва обнародовала текст российско-американских соглашений по Сирии

Российский МИД опубликовал тексты недавно достигнутых российско-американских договоренностей по Сирии. Документы опубликованы под названиями «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий», «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий» и «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание СИГ». В комментарии министерства говорится, что Москва давно настаивала на рассекречивании полных текстов, но Вашингтон был против.

«Лишь на днях – после информационных «утечек» в западных СМИ – госдепартамент США разместил на своем сайте частичную подборку документов, не удосужившись согласовать с нами дату публикации. Со своей стороны публикуем тексты соответствующих договоренностей на русском языке», - объяснил МИД и призвал США обнародовать весь пакет договоренностей. В частности от США МИД ждет раскрытия мандата Совместного исполнительного центра, «где российские и американские военные специалисты должны вместе определять цели и координировать боевые вылеты, и второе приложение к документу от 9 сентября, в котором определен механизм мониторинга за автомобильной трассой, подходящей к Алеппо с юга». Также Москва обратила внимание на нежелание США подтвердить взятое ими обязательство «отделить здравомыслящих оппозиционеров от «Джебхат ан-Нусры», являющейся подразделением «Аль-Каиды»» (обе организации запрещены в России), и «совместно с Россией наносить удары по террористам и любым их пособникам, не прекращающим огонь».

МИД выражает надежду, что США выполнят давно данное ими обещание добиться размежевания сирийских повстанцев и «Ан-Нусры», напоминает, что «многие формирования боевиков, которые Вашингтон называет «умеренными», воюют вместе с «Джебхат ан-Нусрой» и даже практически слились с ней» и повторяет, что «заигрывание с террористами и попустительство им никогда до добра не доводило».

Пресс-служба МИД напомнила, что с США 22 февраля было сделано совместное заявление по Сирии, затем 28 марта были согласованы «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий», 15 июля - «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий», 24 июля - мандат Совместной исполнительной группы и 9 сентября - «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание Совместного исполнительного центра (СИЦ)».