Подозреваемые в коррупции чиновники Ространснадзора задержаны в Москве

Несколько чиновников Управления государственного автодорожного Ространснадзора задержаны в Москве по подозрению в получении взяток, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, среди задержанных - начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий. По словам источника агентства, подозреваемые занимались поборами с транспортных предприятий, которые занимались пассажирскими перевозками на маршрутных такси.

Как сообщил источник «РИА Новости», сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании московского управления Ространснадзора.

«Интерфакс» и ТАСС пока не располагают официальным подтверждением этой информации.