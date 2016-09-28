Чиновники Ространснадзора подозреваются в получении взяток на 1,15 млн рублей

Обыски в московском управлении Ространснадзора проводятся в рамках уголовного дела о получении взятки на сумму 1,15 млн руб., сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора получили взятку за покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. За денежные средства сотрудники Ространснадзора сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

СКР считает, что общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 млн. руб., при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.

Сегодня в рамках этого уголовного дела следователи проводят обыски более чем по 27 адресам.