Гаагский арбитраж прекратил иск против России одной из связанных с ЮКОСом компаний – «Интерфакс»

Международный арбитражный суд в Гааге прекратил иск против России одной из связанных с ЮКОСом компаний, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Он сказал, что это решил «состав арбитров, действующих под эгидой Международного арбитражного суда в Гааге». Почему иск был прекращен и о какой компании идет речь, он не уточнил.

Руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в споре с экс-акционерами ЮКОСа, Андрей Кондаков напомнил, что в гаагском арбитраже ожидается решение по трем искам от имени связанных с ЮКОСом компаний «Лукстона», «Юкос кэпитал» и Financial Performance Holdings (FPH) суммарным объемом $15 млрд. «Два иска так называемой "второй волны" уже прошли стадию рассмотрения вопросов юрисдикции, и мы ждем по ним соответствующего решения арбитров, которых мы оперативно проинформировали о решении Окружного суда Гааги», - сказал Кондаков. Он отметил, что по третьему иску рассмотрение вопроса об арбитрабельности еще предстоит.

Объяснить, иск какой из компаний прекращен, Кондаков не смог, сославшись на соглашение о конфиденциальности. Он только подтвердил, что «на днях арбитраж действительно принял очень важное решение о завершении по нему разбирательства». «Исходя из сложившейся практики международного арбитража, мы будем теперь настаивать, чтобы российской стороне возместили все судебные издержки. Потому что судиться с Россией, запуская один необоснованный иск за другим, должно быть дорого», - подчеркнул он.

В 2005 г. дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о. Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась. В июле 2014 г. гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых дочерних компаний Group Menatep Limited (GML) и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 г. Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных гаагскими арбитражами по искам бывших акционеров ЮКОСа. 20 апреля 2016 г. Окружной суд отменил арбитражные решения.