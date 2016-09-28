Песков отказался комментировать новости об указе о переходе Кириенко в Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что располагает «достоверной информацией» о том, что Сергей Кириенко продолжает руководить госкорпорацией «Росатом». «Ведомости» попросили его прокомментировать информацию источников РБК о том, что уже подготовлен указ о назначении Кириенко первым замруководителя администрации президента и скоро это решение будет обнародовано.

На вопрос, готов ли указ о назначении кого-то на должность, которую ранее в Кремле занимал Вячеслав Володин, Песков ответил отрицательно.

Володин был первым замруководителя кремлевской администрации и курировал парламент в течение пяти лет. Недавно Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовали избрать его спикером Госдумы. Депутаты могут поддержать его кандидатуру на первом заседании Думы 5 октября.