РБК узнало о назначении Кириенко замглавы администрации президента

Бывший премьер России, гендирерктор «Росатома» Сергей Кириенко займет пост первого замглавы администрации президента вместо Вячеслава Володина, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По данным одного из собеседников РБК, проект указа уже подготовлен и может быть обнародован в ближайшее время. Другой собеседник утверждает, что указ появится на следующей неделе, когда соберется новая Дума (это произойдет 5 октября), а нынешний куратор внутриполитического блока Вячеслав Володин покинет Кремль, чтобы стать спикером нижней палаты.

Кириенко называли среди возможных кандидатов на кресло первого замглавы администрации президента. Он тогда на просьбу прокомментировать информацию ответил: «слухи не комментируем». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что указ о назначении нового первого заместителя главы администрации Кремля будет подписан в ближайшие дни. Однако Песков также отказался комментировать возможное назначение Кириенко.

Среди других претендентов на пост замглавы администрации президента были начальник управления общественных проектов Кремля Павел Зенькович, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, а также секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, говорили собеседники РБК.

Выдвижение Володина на должность председателя Госдумы поддержал президент Владимир Путин и «Единая Россия». Володин на посту председателя Госдумы сменит Сергея Нарышкина, который получил назначение директором Службы внешней разведки России.