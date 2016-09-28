Работа следственной группы по MH17 продлена до начала 2018 года

Генпрокуратура Нидерландов заявила, что соглашение о работе международной следственной группы по крушению рейса MH17 в 2014 г. продлено до начала 2018 г.

По словам генерального прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, ему неизвестно, сколько продлится расследование обстоятельств трагедии. Он добавил, что «это будет зависеть от разных событий, хода расследования, сбора сообщений свидетелей».

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области, напоминает «РИА Новости». Погибли все находившиеся на борту 298 человек. По мнению Совета безопасности Нидерландов, МН17 был сбит ракетой ЗРК «Бук». Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT) Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии.

Ранее в среду стало известно, что JIT установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук». Пусковая установка «Бука» была выгружена с трейлера близ населенного пункта Снежное, откуда проследовала своим ходом 20 км на поле размером 500 х 700 м под поселком Первомайский, откуда и был произведен запуск. Кроме того, следствие нашло свидетелей, видевших установку на месте запуска, след запуска и инверсионный след ракеты.