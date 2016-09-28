МИД России отреагировал на расследование по MH17

МИД России отреагировал на опубликованный сегодня отчет об уголовном расследовании крушения малазийского Boeing 777 в июле 2014 г. Основной вывод расследования - самолет сбит ракетой комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, контролируемой повстанцами Донбасса.

«Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы «Боинга» не меняется. Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано», - заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль. Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу», - считает Захарова.

По ее оценке, следствие игнорирует «неопровержимые доказательства от российской стороны», в то время как доказательная база следствия предоставлена силовыми ведомствами Украины, «которые, несомненно, являются заинтересованной стороной».

«Мы очень надеемся, что после того, как российская сторона передала в ССГ такие непреложные доказательства, как первичные радиолокационные данные, – а каждому специалисту понятно, что это самое что ни на есть доказательство, – ситуация изменится и окончательные выводы следствия, в отличие от предварительных, превратятся в объективную правду и наконец укажут на настоящих виновников трагедии», - заявил МИД.