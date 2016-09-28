Суд со второй попытки отобрал коллегию присяжных по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд со второй попытки отобрал коллегию присяжных, которая рассмотрит дело об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом заявил «РИА Новости» адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

По его словам, судья сформировал коллегию из 12 основных и 10 запасных заседателей.

Это уже вторая попытка отобрать присяжных по уголовному делу в отношении пятерых обвиняемых в убийстве оппозиционного политика в феврале 2015 г. В августе коллегию отобрать не удалось. Прохоров тогда говорил, что из 59 человек, которые пришли на отбор, 45 взяли самоотвод.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых назначено на 3 октября, сообщает «Интерфакс».

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 г. По делу об убийстве арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления. Позже заочному аресту был подвергнут бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, ему было предъявлено заочное обвинение в организации убийства.