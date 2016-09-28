Конгресс США впервые отверг вето Обамы на закон

Американский конгресс подавляющим большинством голосов преодолел вето президента Барака Обамы в отношении закона, который позволяет семьям жертв терактов 11 сентября 2001 г. подавать в суд на служащих правительства Саудовской Аравии, сообщает агентство Associated Press.

В частности, в сенате против вето проголосовали в отношении 97 к одному, а в палате представителей - 348 к 77 конгрессменам.

Агентство отмечает, что таким образом инициатива обретает силу закона, несмотря на возражения Обамы и ряда официальных лиц Пентагона, которые настаивали, что в случае принятия этого закона возрастет опасность для американских интересов и военнослужащих в мире.

По данным агентства, это первый случай за годы президентства Обамы, когда конгрессу удалось преодолеть право вето президента.

Эр-Рияд отрицает свою причастность к атакам 11 сентября 2001 г. В правительстве королевства ранее предупредили, что принятие законопроекта может привести к выводу саудовских инвестиций из США.

15 из 19 экстремистов, атаковавших США 11 сентября 2001 г., были подданными Саудовской Аравии.