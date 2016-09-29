Турция может продлить введенный после путча режим ЧП на три месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил увеличить срок режима чрезвычайного положения, введенного на три месяца после попытки переворота 15 июля.

«По итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) мы рекомендовали правительству продлить режим ЧП еще на три месяца. Это в интересах Турции и пойдет ей на пользу. Только трех месяцев этого режима, как видится сейчас, может не хватить. Уверен, народ поддержит это», - сказал президент.

Он подчеркнул, что введение режима необходимо для борьбы с террористическими организациями.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля, планы мятежников провалились. В Анкаре считают, что за мятежом стоит проживающий в штате Пенсильвания (США) мусульманский богослов Гюлен. Он, однако, неоднократно заявлял, что не имеет отношения к попытке путча. Турецкие власти со своей стороны предупредили, что будут добиваться его экстрадиции.