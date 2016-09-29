Бывший депутат Госдумы Алексей Пушков делегирован в Совет Федерации

Бывший депутат Госдумы, телеведущий Алексей Пушков избран в Совет Федерации от парламента Пермского края. Как передает ТАСС, за его выдвижение проголосовали 29 сентября депутаты регионального заксобрания. Это произошло на первом пленарном заседании после выборов.

Пушков был единственным претендентом на этот пост. Его кандидатура была одобрена региональным отделением партии «Единая Россия». На выступлении перед депутатами в четверг Пушков заявил, что уникальные знания и информация о регионе помогут ему отстаивать интересы края.

В Госдуме шестого созыва Пушков руководил комитетом по международным делам. В мае 2016 г. он проиграл в Пермском крае праймериз перед выборами в Госдуму. После этого он возглавил региональную группу «Единой России» по выборам в заксобрание в избирательном округе №23. По итогам выборов был избран в краевой парламент.