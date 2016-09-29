Число погибших в результате ЧП с поездом в Нью-Джерси достигло трех

Число погибших в результате ЧП с пригородным электропоездом в штате Нью-Джерси, США, достигло трех человек. Об этом сообщает в четверг, 29 сентября, телеканал NBC.

Ранее СМИ информировали об одном погибшем.

В утренний час пик в четверг пригородный поезд врезался в платформу вокзала Hoboken в Нью-Джерси. По данным ABC, пострадали больше 100 человек. Большинство из пострадавших находятся в критическом состоянии, отмечает Reuters. Станции нанесен значительный ущерб: первый вагон полностью вошел внутрь здания, пробив стену и переломав опорные колонны.

По данным предварительного расследования, причиной ЧП стал несчастный случай или ошибка технического персонала. Власти Нью-Джерси уже исключили версию теракта, передает CNBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Однако они подчеркивают, что расследование инцидента только началось.

Терминал Hoboken, находящийся на правом берегу Гудзона, - один из важнейших транспортных узлов Нью-Йорка, обслуживающий в основном маятниковых мигрантов, работающих на Манхэттене. В настоящий момент железнодорожное сообщение на направлении приостановлено.