Путин и Меркель позитивно оценили соглашение о разведении сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора, который состоялся в четверг, 30 сентября, по инициативе немецкой стороны, позитивно оценили соглашение о разведении сил в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также обратил внимание на принятое недавно руководителями Донбасса решение об одностороннем прекращении огня. Он выразил надежду, что украинская сторона воздержится от вооруженных провокаций в зоне конфликта и будет выполнять минские договоренности.

Так, «речь идет об осуществлении амнистии и конституционной реформы, предоставлении Донбассу законодательно закрепленного на постоянной основе особого статуса, проведении местных выборов», отмечает пресс-служба Кремля.