Командующим ВДВ может стать Андрей Сердюков - ТАСС

Первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Андрей Сердюков может быть назначен командующим Воздушно-десантными войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. Нынешний командующий генерал-полковник Владимир Шаманов избран депутатом Госдумы. «Кандидатура нового командующего ВДВ определена, им должен стать начальник штаба - первый заместитель командующего войсками ЮВО генерал-полковник Андрей Сердюков. Ожидается, что официально он будет назначен в октябре», - сказал собеседник агентства.

О возможном уходе Шаманова с поста командующего ВДВ еще в марте писал «Коммерсантъ». Тогда в штабе ВДВ эту информацию опровергали, называя ее «чистой сплетней». «Уходить генерал-полковник никуда не собирается, у него совершенно другие задачи», - заявляли представители ведомства.

Сердюков родился в 1962 г. в Ростовской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, прошел путь от командира взвода до командира воздушно-десантной дивизии. В 1993 г. окончил военную академию имени Фрунзе, в 2009 - академию Генштаба. Командовал общевойсковой армией в Восточном военном округе. В ЮВО переведен в феврале 2013 г., в октябре того же года был назначен в округе на текущую должность.