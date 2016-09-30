Осенью в российскую армию призовут 152 000 солдат

Начинающийся 1 октября осенний призыв граждан на военную службу, пополнит армию на 152 000 солдат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

«Для прохождения военной службы планируется направить более 20 000 призывников, получивших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования», — добавил Тонкошкуров. Он также уточнил, что около 600 человек «планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы».

Весной 2016 г. было призвано и направлено в войска 155 000 призывников, напомнил Тонкошкуров. На альтернативную гражданскую службу тогда было направлено 332 человека.

Как уточнили в Минобороны, традиционно большое количество призывников изъявило желание проходить военную службу по призыву в ВДВ, спецназе и морской пехоте, а также в научных ротах.