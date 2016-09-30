Французские истребители начали наносить удары по позициям ИГ в Ираке

Самолеты Rafale, базирующиеся на французском авианосце «Шарль де Голль», начали наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Как сообщили в минобороны Франции, удары в настоящее время наносятся по району иракского города Мосул. В операции участвуют восемь многоцелевых самолетов Rafale.

В начале сентября Франция начала процесс развертывания на территории Ирака своей артиллерии, которая будет в распоряжении иракской армии. Такое решение президент Франции Франсуа Олланд принял в конце июля, после экстренного заседания совбеза в Париже – четвертого после теракта в Ницце.