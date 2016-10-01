Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Россия с 1 октября возглавляет Совет Безопасности ООН, отмечает в субботу «РИА Новости».

Как подчеркивает ТАСС, быть лидером ключевой структуры всемирной организации российской делегации предстоит в период обострения ситуации в Сирии. Обсуждение сирийской проблематики проходит в ООН практически в ежедневном режиме и будет продолжаться в Совете Безопасности. В программе работы Совбеза традиционно значатся три заседания по сирийской проблематике — по политической и гуманитарной ситуации в стране, а также по процессу химического разоружения.

Первая встреча Совбеза под председательством России пройдет 3 октября, когда будет утверждена программа работы на текущий месяц. На данный момент среди основных тем для обсуждения - конфликты в Африке: ситуации в суданском Дарфуре, Демократической республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, а также ближневосточная проблематика: Сирия, Ливан, Йемен.

«Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых государств (СНГ)», - рассказали «РИА Новости» в российской дипмиссии.

В октябре также может завершиться процесс выбора нового генерального секретаря ООН. Пост генсека ООН, который с 2007 г. занимает южнокореец Пан Ги Мун, станет вакантным 1 января. В настоящий момент список претендентов на пост административного главы ООН насчитывает 10 человек. Фаворитом среди них является бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, до 2015 г. занимавший пост верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Совбез ООН состоит из 15 государств: 5 постоянных и 10 непостоянных членов, избираемых на два года. Сейчас в СБ заседают Ангола, Венесуэла, Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Украина, Уругвай, Япония. Постоянными членами Совета являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.