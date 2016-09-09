Совбез ООН проведет экстренное заседание после ядерных испытаний КНДР

Совет Безопасности ООН 9 сентября проведет экстренное заседание в связи с очередными ядерными испытаниями КНДР, передает южнокорейское агентство «Ренхап». Ранее сообщалось, что Южная Корея, Япония и США обратились к ООН с совместным запросом организовать заседание Совбеза.

Ранее КНДР официально подтвердила проведение ядерных испытаний. Запуск был произведен сегодня около 9.30 по местному времени (3.30 мск). По данным Южной Кореи, мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн, взрыв вызвал в КНДР землетрясение. Эти испытания могут стать самыми крупными в истории Северной Кореи.