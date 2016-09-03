Россия не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что Россия не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР, передает ТАСС.

«Наша страна не приемлет самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна. Россия считает, что решение ядерной проблемы на Корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии», - заявил он по итогам переговоров с президентом Кореи Пак Кын Хе.

Путин также отметил необходимость создания основ для взаимного доверия между странами азиатского региона. «Нужно всячески избегать любых провокаций и нагнетания обстановки», - добавил он.