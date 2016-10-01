В США подан первый иск к Саудовской Аравии за теракты 11 сентября

Вдова погибшего во время террористической атаки 11 сентября 2001 г. военного подала в суд на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает в субботу, 1 сентября, Bloomberg.

Иск был подан в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, через два дня после того, как сенат и конгресс США преодолели вето президента страны Барака Обамы на закон, позволяющий подавать подобные иски. За правосудием обратилась Стефани Росси ДеСимон, лишившаяся мужа - офицера ВМС США Патрика Данна во время атаки террористов на Пентагон.

Женщина заявила, что в момент гибели супруга была беременна. Она обвинила Саудовскую Аравию от себя и от имени своей дочери в том, что страна оказывала помощь террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидеру Усаме бен Ладену.

ДеСимон собирается потребовать от Эр-Рияда денежную компенсацию за насильственную смерть мужа, а также умышленное доведение ее до нервного расстройства. При этом сумма иска в СМИ не называется.

28 сентября сенат, а затем и конгресс США преодолели вето Обамы и одобрили закон, который разрешает жителям США подавать в суд на страны, оказывающие помощь терроризму. Саудовская Аравия находится под риском стать первым ответчиком по этому закону, так как 15 из 19 террористов, угнавших и направивших самолеты в США в 2011 г., были гражданами этого королевства.

В МИД Саудовской Аравии ранее подчеркивали, что принятый в США закон подрывает принципы иммунитета суверенного государства, которые были основой международных отношений сотни лет. Кроме того там заявили, что намереваются устроить распродажу принадлежащих стране американских активов на сумму около $750 млрд во избежание их заморозки.

11 сентября 2001 г. боевики «Аль-Каиды» угнали четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Жертвами теракта стали 3000 человек.