Эрдоган хочет вывести отношения с Россией на новый уровень

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается вывести отношения с Россией на более высокий уровень, чем до кризиса со сбитым ВВС Турции российским бомбардировщиком Су-24 в 2015 г. Об этом он сообщил в субботу, 1 октября, выступая на церемонии открытия осенней сессии парламента Турции в Анкаре, передает «РИА Новости».

По словам турецкого лидера, страна ставит перед собой задачу нормализовать отношения с соседями. С Россией, отметил он, ведутся перегоры на различные темы - сельское хозяйство, энергетика, экономика, туризм.

Ранее президент Союза палат и бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу сообщил, что турецкие предприниматели планируют вывести на прежний уровень товарооборот двух стран.

Заявление Эрдогана было сделано на фоне сообщений СМИ о вероятном визите в Турцию президента России Владимира Путина. По сведениям местных СМИ, российский лидер может посетить Турцию в октябре, когда в Стамбуле пройдет Всемирный энергетический конгресс. Он запланирован на 10-13 октября, отмечает ТАСС.

Кризис в российско-турецких отношениях начался осенью 2015 г. после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. После инцидента Россия ввела в отношении Турции санкции. В конце июня Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, и это повлияло на потепление в двухсторонних отношениях.