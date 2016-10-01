Захарова высмеяла слова Джонсона о стыде в качестве мощного оружия против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook ответила шуткой на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, сделанное им в интервью британскому таблоиду The Sun.

«Беспощадный Борис Джонсон. Просто порвал всех с утра», — написала Захарова в социальной сети.

Глава британского МИДа заявил в частности, что стыд является мощнейшим оружием, которое может использовать Запад против России. По его мнению, из-за действий России в Сирии, страна теряет расположение и симпатию в мире и в скором времени станет изгоем. Он предложил надавить на Москву и бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России в 2018 г.

Захарова, комментируя заявление Джонсона, попыталась представить, каким образом стали бы бороться с таким оружием как стыд министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу.

«Представляю: Сергей Викторович (Лавров), беда. У британцев против нас новое оружие появилось - стыд. В Сколково пока ничего такого не изобрели, - приводит Захарова гипотетический диалог российских министров. - Сергей Кужугетович (Шойгу), попробуйте давать солдатам коктейль из формотерола, триамцинолона, преднизола и преднизолона. Комплексное средство помогает избавиться от стыда и нарастить мышечную массу. Испробовано на американских теннисистках».

Вероятнее всего, под американскими теннисистками глава российского МИДа подразумевает спортсменок Серену и Винус Уильямс. Ранее благодаря злому хакерами базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), стало известно, что организация разрешала сестрам Уильямс принимать допинг в целях терапии.