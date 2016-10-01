Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в том числе возможности нормализации обстановки вокруг Алеппо, сообщило внешнеполитическое ведомство в субботу.

В сообщении МИДа отмечается, что «многие отряды "умеренной" сирийской оппозиции отказываются отмежеваться от террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), на которых перемирие не распространяется».

«Лавров также акцентировал неприемлемость попыток курируемых Западом оппозиционеров снисходительно относиться к "Джебхат ан-Нусре" и их линии на блокирование межсирийских переговоров о политическом урегулировании кризиса», - сообщает МИД.