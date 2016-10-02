В Турции задержан брат проповедника Гюлена

Правоохранительные органы Турции задержали брата проповедника Фетхуллаха Гюлена, который подозревается в организации попытки вооруженного переворота, сообщает агентство Anadolu. По его данным, Кутбеттин Гюлен был задержан дома у своего родственника в турецкой провинции Измир. Его обвиняют в членстве в запрещенной террористической организации.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2000 человек получили ранения. Мятеж был подавлен.