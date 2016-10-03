Колумбийцы на референдуме отвергли примирение с группировкой FARC

На референдуме в Колумбии большинство избирателей проголосовали против перемирия с боевиками марксистской повстанческой группировки FARC. Как сообщает Reuters, при явке в 37% за примирение проголосовали 49,78% участников референдума, против - 50,21%. Агентство связывает низкую явку с проливными дождями на большей части территории страны.

Reuters называет победу противников соглашения с повстанцами «ушатом холодной воды» для президента Хуана-Мануэля Сантоса, который по итогам четырехлетних трудных переговоров договорился c FARC о завершении войны, которая продолжалась 52 года и унесла жизни более 260 000 человек. На прошлой неделе Сантос подписал соглашение о мире с лидером повстанцев Родриго Лондоньо, известным также как Тимолеон Хименес или Тимошенко. Социологические опросы показывали, что большинство населения - за мир, а президент предрекал, что победа проголосовавших против мира приведет к новой войне.

После референдума президент заявил, что договоренность о прекращении боевых действий остается в силе. Он пообещал начать переговоры с идеологами лагеря «нет», чтобы выработать с ними дальнейшие шаги, но также пообещал, что будет добиваться мира до последнего дня своего президентского срока. Он считает, что обязан передать детям лучшее государство. Сантос останется во главе государства до августа 2018 г., это его второй срок, больше переизбираться он не может.

Тимошенко, который находится в Гаване, выступил с аналогичным заявлением. Он заверил, что FARC подтверждает готовность бороться за будущее только словами и что мечтающие о мире колумбийцы могут на группировку рассчитывать: мир установится.