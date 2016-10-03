Счетная палата по итогам проверки «Сколково» обратилась в Генпрокуратуру – РБК

Претензии к деятельности «Сколково» у Счетной палаты появились по итогам совместной проверки с ФСБ, которая проводилась с ноября 2015 г. по июнь 2016 г. и охватывала период с 2013 по 2015 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст отчета. Из документа следует, что по итогам инспекции ведомство обратилось в Генпрокуратуру. В пресс-службе Счетной палаты сообщили, что прокуратура направила представление президенту фонда «Сколково» по фактам необоснованного расходования грантов отдельными участниками проекта. Речь идет об ООО «Органические световые решения» и ООО «Фарма био», рассказал представитель Счетной палаты.

В 2013-2015 гг. бюджет потратил на «Сколково» 58,6 млрд руб. – на бюджетные субсидии пришлось 78% доходов фонда, хотя по закону он должен жить в основном на свои средства, отмечают аудиторы. Еще 5,7 млрд руб. (почти 7% дохода) «Сколково» получило от размещения бюджетных денег на банковских счетах. И лишь 4,5% доходов фонду принесла собственная операционная деятельность. За 2013 г. фонд потратил на 2 млрд руб. меньше находившегося на его счетах остатка в начале 2013 г. (23 млрд руб.), следует из отчета Счетной палаты. Но тогда же фонд получил из бюджета еще 13,5 млрд руб. В 2014 г. бюджетное финансирование «Сколково» составило 41,2 млрд руб. при расходах в 22 млрд руб., а в 2015 г. — 38,6 млрд руб. при расходах в 22 млрд руб.

Аудиторы обвиняют Минфин в нарушении закона о бюджете на 2016 г., поскольку тот разрешил фонду не возвращать 658 млн руб., переведенных в иностранную валюту. Аудиторы, в частности, ссылались на письмо директора департамента бюджетной методологии Минфина Сергея Романова. Фонд получал проценты по остаткам на своем текущем счете по закону, подтвердило «Сколково» РБК. С этих доходов уплачены налоги. «Сколково» было готово вернуть в бюджет эти деньги в 2016 г., но Федеральное казначейство обслуживает только рублевые счета, пояснили в фонде.